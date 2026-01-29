МИД РФ: НАТО фактически готовится к конфликту с Россией

Он отметил, что Россия во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «прямая угроза безопасности», и так останется на долгосрочную перспективу. «Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией», – подчеркнул Масленников.