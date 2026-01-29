МИД РФ: НАТО фактически готовится к конфликту с Россией
НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью ТАСС.
Он отметил, что Россия во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «прямая угроза безопасности», и так останется на долгосрочную перспективу. «Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией», – подчеркнул Масленников.
По словам представителя МИД РФ, НАТО увеличивает военные расходы, расширяет численность армии вдоль границ с Россией и проводит новые операции в Восточной Европе.
27 января начальник штаба Объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе заявил, что Россия якобы может напасть на страны НАТО в течение двух – трех лет в «наихудшем» сценарии.
При этом 22 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что альянс считает Россию своим главным противником, но также не должен проявлять наивности в отношении Китая.