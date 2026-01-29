Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД РФ: НАТО фактически готовится к конфликту с Россией

Ведомости

НАТО фактически готовится к конфликту с Россией, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в интервью ТАСС.

Он отметил, что Россия во всех доктринальных документах Североатлантического альянса обозначена как «прямая угроза безопасности», и так останется на долгосрочную перспективу. «Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией», – подчеркнул Масленников.

По словам представителя МИД РФ, НАТО увеличивает военные расходы, расширяет численность армии вдоль границ с Россией и проводит новые операции в Восточной Европе.

27 января начальник штаба Объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе заявил, что Россия якобы может напасть на страны НАТО в течение двух – трех лет в «наихудшем» сценарии.

При этом 22 января генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что альянс считает Россию своим главным противником, но также не должен проявлять наивности в отношении Китая.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь