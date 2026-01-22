Рютте: НАТО считает Россию своим главным противником
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс считает Россию своим главным противником, но также не должен проявлять наивности в отношении Китая. Его слова прозвучали на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в контексте обсуждения безопасности в Арктике и спора вокруг Гренландии, передает Bloomberg.
Рютте дал комментарии после встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой, по его словам, стороны не обсуждали суверенитет Гренландии, а сосредоточились на совместных усилиях НАТО по защите Арктического региона. «Мы оба согласились, что когда речь идет о НАТО и о том, что НАТО может сделать коллективно для безопасности всего Арктического региона, включая Гренландию, нужно работать над этой частью вопроса», – сказал глава НАТО.
Рютте уточнил, что переговоры между Данией, Гренландией и США будут продолжены, чтобы «гарантировать, что Россия и Китай никогда не получат плацдарм – ни экономический, ни военный – в Гренландии». Основное внимание будет уделено безопасности в Арктике через коллективные усилия союзников, особенно семи арктических государств – членов НАТО.
21 января, выступая на ВЭФ, Трамп заявил, что Вашингтон добивается начала переговоров о приобретении Гренландии. «Это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса», – сказал Трамп, уточнив, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».