Трамп хочет немедленно начать переговоры о покупке Гренландии

17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на товары из Дании и ряда стран Евросоюза. Такие меры стали ответом на критику заявлений о намерении аннексировать Гренландию. Президент США уточнял, что тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова. Если этого не произойдет до 1 июня, то ставка вырастет до 25%. Американский лидер также отмечал, что США пытаются заключить такую сделку уже более 150 лет.