Трамп хочет немедленно начать переговоры о покупке Гренландии

Трамп хочет немедленно начать переговоры о покупке ГренландииСША не будут применять военную силу, но запомнят отказ
США добиваются начала немедленных переговоров о приобретении Гренландии. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Прямую трансляцию его выступления ведет CNBC.
«Это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса», – сказал Трамп. Он уточнил, что США хотят получить остров для создания системы ПРО «Золотой купол» и сдерживания «опасных противников».
Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, только Соединенные Штаты способны обеспечить безопасность острова. Он также заверил, что США не будут применять военную силу, чтобы получить остров.
Говоря об историческом контексте, Трамп напомнил о роли США во Второй мировой войне. Он предположил, что «без США все бы сейчас, возможно, все говорили по-немецки и немного по-японски». «После войны мы вернули Гренландию Дании. Насколько же глупо было это сделать?» – пояснил Трамп.
Президент добавил, что США будут признательны, если получат согласие на свое предложение по Гренландии, но запомнят отказ.
«Все, о чем мы просим, – это получить Гренландию, включая полное право собственности и титул, потому что без владения вы не сможете ее защищать. Нельзя защищать территорию, находящуюся в аренде», – заявил Трамп.
Президент США до этого неоднократно заявлял, что Гренландия должна войти в состав Соединенных Штатов. Он указывал на ограниченные оборонные возможности Дании, которые он называл «двумя собачьими упряжками».
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на товары из Дании и ряда стран Евросоюза. Такие меры стали ответом на критику заявлений о намерении аннексировать Гренландию. Президент США уточнял, что тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова. Если этого не произойдет до 1 июня, то ставка вырастет до 25%. Американский лидер также отмечал, что США пытаются заключить такую сделку уже более 150 лет.