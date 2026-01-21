Bloomberg допустил согласие Европы на передачу Гренландии США

В тот же день телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Трамп не планирует ехать в Париж на экстренный саммит G7. Перед этим Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо Макрона, в котором французский лидер выразил готовность организовать встречу G7 в Париже 22 января и предложил пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей. Макрон подтвердил согласие Парижа с позицией Вашингтона по Сирии, выразил надежду «достичь многого» в отношениях с Ираном и отметил непонимание действий США в отношении Гренландии.