Bloomberg допустил согласие Европы на передачу Гренландии США
В Европе существует риск согласия на передачу Гренландии США в попытке угодить Вашингтону. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По словам источника, многие европейцы считают, что мировой порядок, сложившийся после Второй мировой войны, подошел к концу, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом способен изменить глобальную политику. Собеседник агентства выразил опасение, что европейские лидеры могут согласиться «отдать Гренландию» в очередной попытке умиротворить Белый дом.
Bloomberg также отмечает, что европейские чиновники были ошеломлены утратой поддержки США и тем, как быстро Вашингтон перешел от дружественного подхода к враждебному. Некоторые из них признались, что не понимают, «как реагировать на шквал постоянно меняющихся угроз и требований, которые не поддаются логике».
20 января президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что попытки Вашингтона подчинить Европу неприемлемы. По данным Le Figaro, Макрон осудил позицию США, которые, по его словам, стремятся «ослабить и подчинить Европу», отверг любой «новый колониальный подход» и призвал Евросоюз укреплять суверенитет и автономию, в том числе с использованием «торговой базуки» – инструмента против принуждения.
В тот же день телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что Трамп не планирует ехать в Париж на экстренный саммит G7. Перед этим Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо Макрона, в котором французский лидер выразил готовность организовать встречу G7 в Париже 22 января и предложил пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей. Макрон подтвердил согласие Парижа с позицией Вашингтона по Сирии, выразил надежду «достичь многого» в отношениях с Ираном и отметил непонимание действий США в отношении Гренландии.
Еще 17 января американский лидер анонсировал, что с 1 февраля США введут пошлины на все товары из Дании и ряда стран ЕС. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить контроль над Гренландией.