Макрон призвал Евросоюз использовать «торговую базуку» против США

19 января издание Politico сообщало, что формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Газета отмечала, что ситуация вокруг Гренландии заставила лидеров ЕС задуматься о том, как двигаться дальше без поддержки США.