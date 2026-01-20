Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон призвал Евросоюз использовать «торговую базуку» против США

Ведомости

Вашингтон пытается подчинить Европу, но такая ситуация неприемлема, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Le Figaro.

По данным издания, Макрон с осуждением отнесся к позиции США, которые стремятся «ослабить и подчинить Европу». Французский лидер заявил, что отвергает любой «новый колониальный подход», и призвал Евросоюз (ЕС) укреплять суверенитет и автономию. По мнению Макрона, европейские страны должны воспользоваться «торговой базукой» (инструментом против принуждения).

19 января издание Politico сообщало, что формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Газета отмечала, что ситуация вокруг Гренландии заставила лидеров ЕС задуматься о том, как двигаться дальше без поддержки США.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь