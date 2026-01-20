Макрон призвал Евросоюз использовать «торговую базуку» против США
Вашингтон пытается подчинить Европу, но такая ситуация неприемлема, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Le Figaro.
По данным издания, Макрон с осуждением отнесся к позиции США, которые стремятся «ослабить и подчинить Европу». Французский лидер заявил, что отвергает любой «новый колониальный подход», и призвал Евросоюз (ЕС) укреплять суверенитет и автономию. По мнению Макрона, европейские страны должны воспользоваться «торговой базукой» (инструментом против принуждения).
19 января издание Politico сообщало, что формат «коалиции желающих» потенциально может стать основой для нового альянса в условиях, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Газета отмечала, что ситуация вокруг Гренландии заставила лидеров ЕС задуматься о том, как двигаться дальше без поддержки США.