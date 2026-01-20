Газета
Главная / Политика /

Трамп не планирует участвовать в саммите G7 в Париже

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не планирует ехать в Париж на экстренный саммит G7, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее Трамп опубликовал письмо президента Франции Эммануэля Макрона в соцсети Truth Social, в котором французский лидер выразил готовность организовать встречу G7 в Париже 22 января и предложил пригласить «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей.

Он подтвердил согласие Парижа с позицией Вашингтона по Сирии и выразил надежду «достичь многого» в отношениях с Ираном, отметив при этом непонимание действий США в отношении Гренландии. Макрон также предложил организовать ужин перед возвращением Трампа в Вашингтон. Позже Елисейский дворец подтвердил подлинность письма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявил, что Россия не получала приглашение на встречу «большой семерки».

