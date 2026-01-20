Трамп пригрозил Макрону пошлинами и опубликовал его личное сообщение
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social личное сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона с предложением провести в Париже встречу G7 с участием России и Украины, а также вместе пообедать. Также Трамп нелицеприятно высказался о президенте Франции в общении с журналистами, пригрозив топу новыми пошлинами.
В опубликованном тексте Макрон написал, что готов организовать встречу G7 в Париже и пригласить к участию «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей. Французский президент также отметил согласие Парижа с позицией Вашингтона по Сирии и заявил о возможности «сделать многое» в отношении Ирана. При этом он признал, что не понимает действий США по Гренландии.
19 января агентство Bloomberg сообщало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе. По данным агентства, Макрон не планирует входить в этот орган из-за положений устава, предусматривающих взнос в размере $1 млрд и предоставляющих президенту США право решающего голоса. Источник, близкий к французскому лидеру, указывал, что Макрон считает такой устав выходящим за рамки урегулирования ситуации в Газе и противоречащим принципам и институциональным основам Организации Объединенных Наций.
В ответ Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен», поскольку в скором времени покинет свой пост, а также пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французское вино и шампанское. По словам президента США, после этого французский лидер примет его приглашение.
16 января Белый дом представил состав «Совета мира» по Газе. Сообщалось, что в него вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио. Председателем совета станет Трамп, а Национальный комитет по управлению и координации анклавом возглавит бывший заместитель министра Палестинской национальной администрации Али Шаат. Отмечалось, что Вашингтон направил приглашения к участию в совете лидерам 50 государств, включая Аргентину, Канаду, Германию, Австралию, Египет, Турцию и Израиль.
19 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин по дипломатическим каналам получил приглашение войти в состав «Совета мира» по сектору Газа. Он отмечал, что в Кремле изучают все детали этого предложения.