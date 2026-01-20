Трамп пригрозил Макрону пошлинами и опубликовал его личное сообщение

В опубликованном тексте Макрон написал, что готов организовать встречу G7 в Париже и пригласить к участию «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей. Французский президент также отметил согласие Парижа с позицией Вашингтона по Сирии и заявил о возможности «сделать многое» в отношении Ирана. При этом он признал, что не понимает действий США по Гренландии.