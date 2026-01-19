Politico: лидеры ЕС обсуждают действия Трампа в общем чате
Европейские лидеры ведут переписку в групповом чате и обсуждают внешнюю политику президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico.
Как отметили авторы материала, в чате общаются в том числе британский премьер-министр Кир Стармер, лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, а также финский президент Александер Стубб и итальянский премьер Джорджа Мелони.
По мнению издания, у лидеров ЕС сформировалась привычка обмениваться сообщениями, «когда Трамп делает что-то дикое и потенциально опасное». Источники сообщили Politico, что такое объединение европейских политиков было названо «Вашингтонской группой».
19 января спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что капитуляция Евросоюза (ЕС) перед США была быстрой, как и ожидалось. Так он ответил на публикацию, в которой отмечается, что Евросоюз, по словам дипломатов, не намерен применять контрмеры против США из-за Гренландии.