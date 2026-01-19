19 января спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что капитуляция Евросоюза (ЕС) перед США была быстрой, как и ожидалось. Так он ответил на публикацию, в которой отмечается, что Евросоюз, по словам дипломатов, не намерен применять контрмеры против США из-за Гренландии.