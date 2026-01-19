Дмитриев назвал быстрой капитуляцию стран ЕС перед США

19 января The Guardian отмечала, что сделка по приобретению США Гренландии может стать опасным «звонком» для Киева. Издание напомнило, что Гренландия в 1985 г. вышла из состава предшественника ЕС – Европейского сообщества. При этом принудительная сделка стала бы «катастрофическим сигналом о положении ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине».