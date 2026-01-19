Дмитриев назвал быстрой капитуляцию стран ЕС перед США
Капитуляция Евросоюза (ЕС) перед США была быстрой, как и ожидалось. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Быстрая капитуляция, как предсказывалось», – написал он в соцсети X. Дмитриев прикрепил к своей публикации пост новостной платформы Сlash Report, где говорится, что, по словам европейских дипломатов, сейчас Евросоюз не намерен применять контрмеры против США из-за Гренландии.
18 января газета The Financial Times писала, что страны ЕС рассматривают введение торговых пошлин против Вашингтона. Информация появилась на фоне угроз американского лидера Дональда Трампа в адрес выступивших против планов по захвату Гренландии государств. Издание отмечало, что ответные тарифы ЕС могут затронуть поставки американских товаров на сумму 93 млрд евро.
19 января The Guardian отмечала, что сделка по приобретению США Гренландии может стать опасным «звонком» для Киева. Издание напомнило, что Гренландия в 1985 г. вышла из состава предшественника ЕС – Европейского сообщества. При этом принудительная сделка стала бы «катастрофическим сигналом о положении ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине».