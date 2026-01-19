Газета
Главная / Политика /

The Guardian: продажа Гренландии станет катастрофическим сигналом для Киева

Ведомости

Сделка по приобретению США Гренландии может стать опасным «звонком» для Киева о роли Евросоюза (ЕС) на геополитической арене. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что Гренландия в 1985 г. вышла из состава предшественника ЕС – Европейского сообщества. Но при этом согласие на принудительную продажу территории государства – члена ЕС стало бы «катастрофическим сигналом о положении ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине».

17 января президент США Дональд Трамп назвал отправку европейских военных в Гренландию на учения «очень опасной игрой». По его словам, для предотвращения эскалации ситуации вокруг острова в отношении всех товаров Дании (владеет Гренландией), Швеции, Франции, ФРГ, Нидерландов, Финляндии, а также не входящих в состав ЕС Великобритании и Норвегии с 1 февраля начнет действовать дополнительная пошлина в 10%, а 1 июня ставка вырастет до 25%.

18 января представители всех стран – членов ЕС собрались на экстренное заседание, посвященное выработке совместного ответа на угрозы Трампа ввести новые пошлины в связи с их решением отправить военных в Гренландию. Государства, названные американским лидером, опубликовали совместное заявление, в котором выразили солидарность с Данией и осудили тарифные угрозы.

