Елисейский дворец подтвердил подлинность направленного Трампу письма Макрона
Елисейский дворец подтвердил подлинность личного сообщения президента Франции Эмманюэля Макрона своему американскому коллеге Дональду Трампу. В письме лидер Франции предложил провести встречу G7 в Париже 22 января. Об этом сообщило агентство Ansa.
Трамп обнародовал письмо Макрона в соцсети Truth Social 20 января. В своем сообщении французский лидер выразил готовность организовать встречу G7 в Париже и пригласил «украинцев, датчан, сирийцев и россиян» в качестве наблюдателей. Макрон также подчеркнул согласие Парижа с позицией Вашингтона по Сирии и выразил надежду на возможность «достичь многого» в отношениях с Ираном. При этом он отметил, что не понимает действий США в отношении Гренландии.
Bloomberg сообщало, что Франция намерена отклонить приглашение Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе. По данным агентства, Макрон не заинтересован в участии в этом органе из-за положений устава, которые предусматривают взнос в размере $1 млрд и наделяют президента США правом решающего голоса.
В ответ на это Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен», так как скоро покинет свой пост, и пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французское вино и шампанское.