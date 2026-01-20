Бессент: Трамп видит в присоединении Гренландии способ избежать конфликта
Президент США Дональд Трамп считает, что присоединение Гренландии к Соединенным Штатам позволит предотвратить «горячий конфликт» с другими странами. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя ситуацию вокруг острова.
По его словам, Гренландия якобы становится все более привлекательной целью для иностранных захватов. Поэтому Трамп твердо убежден, что она должна быть частью США. «Чтобы предотвратить конфликт, а не вовлекать США постфактум в горячий конфликт», – сказал Бессент, выступая на экономическом форуме в Давосе (цитата по «РИА Новости»).
Гренландия входит в состав Датского королевства. При этом Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Но телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника Трампа до этого отмечал, что Вашингтон не рассматривает вариант превращения Гренландии в новый штат.
17 января Трамп анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании и ряда стран ЕС. Это решение последовало после критики его заявлений о намерении получить Гренландию. По словам Трампа, тарифы будут действовать до достижения договоренности о покупке острова. 19 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Евросоюз может ответить на торговые пошлины США, введенные из-за Гренландии, ограничив доступ американских компаний к госконтрактам в странах ЕС.
20 января Бессент в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе также говорил о близости отношений США и Европы. По его словам, европейским странам следует позволить напряженности, вызванной тарифными угрозами администрации Трампа, «сыграть свою роль». Он предложил «спокойно сделать глубокий вдох и позволить событиям развиваться своим чередом». Бессент отмечал, что самое худшее, что могут сделать сейчас европейские страны, – это усилить давление на США.