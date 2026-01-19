ЕС может ограничить американским компаниям доступ к госконтрактам
Европейский союз (ЕС) может ответить на торговые пошлины США из-за Гренландии, закрыв американским компаниям доступ к государственным контрактам в странах блока, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Его слова транслировались на Youtube-канале внешнеполитического ведомства.
Министр заявил, что у ЕС есть «мощные инструменты для защиты от посягательств на наши интересы», включая ограничение доступа на рынок и запрет на участие в госзакупках. «Никто никогда не выходит победителем из торговой войны», – подчеркнул Барро.
17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.