Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ЕС может ограничить американским компаниям доступ к госконтрактам

Ведомости

Европейский союз (ЕС) может ответить на торговые пошлины США из-за Гренландии, закрыв американским компаниям доступ к государственным контрактам в странах блока, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Его слова транслировались на Youtube-канале внешнеполитического ведомства.

Министр заявил, что у ЕС есть «мощные инструменты для защиты от посягательств на наши интересы», включая ограничение доступа на рынок и запрет на участие в госзакупках. «Никто никогда не выходит победителем из торговой войны», – подчеркнул Барро.

17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.

Читайте также:Как Европа может ответить на планы Трампа по Гренландии
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её