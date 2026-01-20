Министр финансов США заявил о близости отношений Штатов и Европы

Бессент отметил, что европейским странам следует позволить напряженности, вызванной тарифными угрозами администрации президента Дональда Трампа, «сыграть свою роль». «Спокойно, сделайте глубокий вдох и позвольте событиям развиваться своим чередом. Самое худшее, что могут сделать сейчас европейские страны, – это усилить давление на Соединенные Штаты», – сказал он, добавив, что не стоит «слушать СМИ, которые ведут себя истерично».