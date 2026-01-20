Министр финансов США заявил о близости отношений Штатов и Европы
Отношения между Соединенными Штатами и Европой «никогда не были такими близкими», несмотря на кризис вокруг Гренландии, заявил министр финансов США Скотт Бессент в кулуарах Всемирнного экономического форума в Давосе. Он призвал партнеров «не поддаваться панике», передает Associated Press (AP).
Бессент отметил, что европейским странам следует позволить напряженности, вызванной тарифными угрозами администрации президента Дональда Трампа, «сыграть свою роль». «Спокойно, сделайте глубокий вдох и позвольте событиям развиваться своим чередом. Самое худшее, что могут сделать сейчас европейские страны, – это усилить давление на Соединенные Штаты», – сказал он, добавив, что не стоит «слушать СМИ, которые ведут себя истерично».
В качестве исторической параллели министр привел послевоенный период, напомнив, что канцлер ФРГ Конрад Аденауэр и президент Франции Шарль де Голль не всегда соглашались с позициями США, но это не помешало им оставаться сильными союзниками против СССР. Бессент выразил уверенность, что текущие разногласия по Гренландии не подорвут фундамент трансатлантических отношений.
17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Такой шаг последовал за критикой его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.
19 января глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Евросоюз может ответить на торговые пошлины США из-за Гренландии, закрыв американским компаниям доступ к госконтрактам в странах блока.