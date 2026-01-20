Страны НАТО отказались обмениваться разведданными с США из-за Гренландии

По словам собеседников издания «по обе стороны Атлантики», в настоящее время отношения в сфере безопасности между США и Великобританией находятся на самом низком уровне с 1950-х гг. и это ставит под угрозу безопасность Европы. Источники отмечают, что стремление Трампа купить Гренландию из соображений нацбезопасности «подрывает доверие и разрушает давние соглашения».