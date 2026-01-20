Газета
Страны НАТО отказались обмениваться разведданными с США из-за Гренландии

Ведомости

Государства НАТО отказываются обмениваться разведывательной информацией с США из-за инициативы президента США Дональда Трампа насчет присоединения Гренландии. Об этом пишет The i Paper со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания «по обе стороны Атлантики», в настоящее время отношения в сфере безопасности между США и Великобританией находятся на самом низком уровне с 1950-х гг. и это ставит под угрозу безопасность Европы. Источники отмечают, что стремление Трампа купить Гренландию из соображений нацбезопасности «подрывает доверие и разрушает давние соглашения».

«Это создает напряженность и недоверие между европейскими и американскими коллегами в НАТО», – отметил высокопоставленный инсайдер из альянса.

ЕС может ограничить американским компаниям доступ к госконтрактам

Политика / Международные новости

17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Такой шаг последовал за критикой его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.

19 января глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Евросоюз может ответить на торговые пошлины США из-за Гренландии, закрыв американским компаниям доступ к госконтрактам в странах блока.

