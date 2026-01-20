CNN: США не планируют превращать Гренландию в новый штат

19 января сообщалось, что Трамп не исключил возможность применения силы для захвата острова, отвечая на вопрос телеканала NBC News. 17 января он также анонсировал введение с 1 февраля пошлин на товары из Дании и ряда других европейских стран после критики его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Эти угрозы вызвали негативную реакцию в Европе. В Еврокомиссия заявили, что подобные шаги могут подорвать трансатлантические отношения, а ряд европейских государств расценили заявления Трампа как шантаж, который не способствует ни интересам НАТО, ни самой Гренландии.