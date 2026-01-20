CNN: США не планируют превращать Гренландию в новый штат
США не рассматривают вариант превращения Гренландии в новый штат, однако заинтересованы в союзнических отношениях с этой территорией. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного советника президента США Дональда Трампа.
«Мы не хотим делать из них штат. Хотим ли мы быть в союзе с ними? Несомненно», – сказал собеседник телеканала.
Источник отметил, что в окружении президента США Дональда Трампа в целом согласны с необходимостью установления контроля США над Гренландией, однако единой позиции по способам достижения этой цели пока нет. По его словам, многие советники считают предпочтительным использование экономического давления, в том числе угрозы введения тарифов, а не военных методов.
Еще один источник, знакомый с ходом обсуждений, заявил, что в администрации лидера США рассматривают возможность давления на Данию с целью заключения сделки, даже если она не приведет к передаче всей территории. По его оценке, вариант совместного контроля над Гренландией может позволить достичь тех же целей.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что вся администрация готова реализовать любой план по приобретению Гренландии, который выберет президент.
19 января сообщалось, что Трамп не исключил возможность применения силы для захвата острова, отвечая на вопрос телеканала NBC News. 17 января он также анонсировал введение с 1 февраля пошлин на товары из Дании и ряда других европейских стран после критики его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Эти угрозы вызвали негативную реакцию в Европе. В Еврокомиссия заявили, что подобные шаги могут подорвать трансатлантические отношения, а ряд европейских государств расценили заявления Трампа как шантаж, который не способствует ни интересам НАТО, ни самой Гренландии.