Главная / Политика /

Трамп не стал отрицать силовой сценарий для захвата Гренландии

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность применения силы для захвата Гренландии. «Без комментариев», – ответил он на соответствующий вопрос NBC News.

17 января президент США анонсировал введение с 1 февраля пошлин на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Поводом стала критика его заявлений о намерении аннексировать Гренландию, являющуюся автономной территорией Дании. Новый тариф, по словам Трампа, будет действовать до достижения договоренности о покупке острова.

Европейские государства осудили эту угрозы. Еврокомиссия видит в действиях Трампа угрозу трансатлантическим отношениям, а страны усмотрели в этом «шантаж, который никак не помогает ни НАТО, ни самой Гренландии».

Как Европа может ответить на планы Трампа по Гренландии

Политика / Международные отношения

15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны.

13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. В тот же день Трамп сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».

