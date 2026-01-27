Times: в Германии готовятся к нападению России на НАТО в течение трех лет
Россия якобы может напасть на страны НАТО в течение двух – трех лет в «наихудшем» сценарии. Об этом сообщил начальник штаба Объединенного командования поддержки бундесвера генерал-лейтенант Геральд Функе в интервью The Times.
Функе представил возможный сценарий такого нападения. По словам Функе, немецкие силы «окажутся в центре события»: механизированная пехотная бригада численностью 4800 человек нанесет контрудар с передовой базы в Литве, после чего в течение нескольких дней на фронт перебрасываются еще 15 000 военнослужащих быстрого реагирования.
По его словам, «сотни» пострадавших будут ежедневно доставляться в госпитали, что приведет к переполнению немецких больниц.
Согласно обновленной стратегии национальной обороны США, Россия останется постоянной, но «управляемой угрозой» для восточных стран – членов НАТО в будущем. В документе заявляется, что «российская военная угроза в основном сосредоточена на Восточной Европе».
Официальная Москва отвергала планы по нападению на европейские государства. 17 декабря президент РФ Владимир Путин объявил, что утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу, являются ложью и бредом. По его мнению, подобными высказываниями европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с РФ.