Times: в Германии готовятся к нападению России на НАТО в течение трех лет

Официальная Москва отвергала планы по нападению на европейские государства. 17 декабря президент РФ Владимир Путин объявил, что утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу, являются ложью и бредом. По его мнению, подобными высказываниями европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с РФ.