В стратегии нацбезопасности США Россию назвали управляемой угрозой для НАТО
Россия останется постоянной, но «управляемой угрозой» для восточных стран – членов НАТО в будущем, говорится в новой стратегии нацбезопасности США.
Пентагон отмечает, что конфликт на Украине показывает, что Россия «по-прежнему обладает значительными запасами военной и промышленной мощи». Россия также продемонстрировала, что обладает национальной решимостью, необходимой для ведения затяжных боевых действий.
«Россия обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, <...> подводными, космическими и кибервозможностями», – также отмечается в стратегии.
В документе уточняется, что «российская военная угроза в основном сосредоточена на Восточной Европе».
В Кремле ранее отмечали, что Россия никому не угрожает – в отличие от НАТО. «Европа, в свою очередь, будучи в составе НАТО, двигалась в сторону границ с РФ», – говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на бурную реакцию в Европе после начала российско-белорусских учений в сентябре 2025 г.