В Кремле ранее отмечали, что Россия никому не угрожает – в отличие от НАТО. «Европа, в свою очередь, будучи в составе НАТО, двигалась в сторону границ с РФ», – говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на бурную реакцию в Европе после начала российско-белорусских учений в сентябре 2025 г.