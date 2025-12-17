Газета
Путин опроверг сообщения о возможном нападении России на Европу

Ведомости

Утверждения о том, что Россия якобы может напасть на Европу, являются ложью и бредом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.

Он отметил, что подобными высказываниями европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с РФ.

«В Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией, мол надо готовиться к большой войне. <...> Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред», – сказал президент РФ.

Орбан отверг возможность нападения России на Евросоюз или НАТО

Политика / Международные отношения

27 ноября Путин также назвал чушью заявления о якобы подготовке России к нападению на Европу. Глава государства тогда подчеркнул, что Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства, отметив, что сама идея выглядит «смешной».

Министр обороны Германии Борис Писториус 17 ноября допустил возможность начала военного конфликта между НАТО и Россией в 2028–2029 гг. По словам министра, данная оценка основана на экспертных прогнозах, согласно которым последний мирный летний период может уже остаться позади. Писториус также отметил, что Североатлантический альянс внимательно отслеживает процесс восстановления российской армии и анализирует ее потенциальные возможности для проведения атак против государств – членов НАТО.

