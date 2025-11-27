Путин назвал прямой ложью и чушью обвинения в намерении напасть на Европу
Президент Владимир Путин назвал прямой ложью и чушью заявления о якобы подготовке России к нападению на Европу. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогу саммита ОДКБ. По его словам, подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований.
Путин подчеркнул, что Россия «никогда не собиралась» атаковать европейские государства, отметив, что сама идея выглядит «смешной». Он отметил, что Москва может это зафиксировать.
17 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель в открытую разрабатывает военные планы. Об этом говорят заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 г. По словам Орбана, из-за этого экономическая политика претерпевает серьезные последствия.
В этот же день министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность начала военного конфликта между НАТО и Россией в 2028–2029 гг. По словам министра, данная оценка основана на экспертных прогнозах, согласно которым последний мирный летний период может уже остаться позади. Писториус также отметил, что Североатлантический альянс внимательно отслеживает процесс восстановления российской армии и анализирует ее потенциальные возможности для проведения атак против государств – членов НАТО.
Замминистра иностранных дел России Александр Грушко 27 ноября заявил, что политика Евросоюза (ЕС) основывается на подготовке к началу прямого военного столкновения с Россией.