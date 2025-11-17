Российские власти неоднократно отрицали любы планы военной агрессии против стран НАТО. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступая на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре заявил, что Москва не имеет и никогда не имела планов нападать на страны Запада. Глава МИДа отмечал, что это власти стран НАТО и ЕС «распространяют среди избирателей тезисы о неизбежности войны с Россией» и оправдывают этим рост военных расходов. При этом они позволяют себе провокационные заявления вплоть до «открытых заявлений о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории».