Глава Минобороны ФРГ рассказал о «последнем мирном лете» в Европе
Министр обороны Германии Борис Писториус допустил возможность военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией в ближайшие годы. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung он отметил, что если ранее эксперты называли 2029 г., то теперь некоторые специалисты говорят о 2028 г., а отдельные военные историки и вовсе считают, что «мы провели последнее мирное лето».
Писториус подчеркнул, что оценка сроков потенциального конфликта остается спекулятивной, но альянс внимательно следит за российскими вооруженными силами. При этом он заверил, что НАТО обладает значительным потенциалом сдерживания, включая как конвенционные, так и ядерные силы, и способно к самообороне.
Министр призвал к дальнейшему укреплению военного потенциала стран альянса. «Мы имеем боеспособные вооруженные силы, но, да, мы должны еще лучше их оснастить», – сказал Писториус.
Российские власти неоднократно отрицали любы планы военной агрессии против стран НАТО. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров выступая на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре заявил, что Москва не имеет и никогда не имела планов нападать на страны Запада. Глава МИДа отмечал, что это власти стран НАТО и ЕС «распространяют среди избирателей тезисы о неизбежности войны с Россией» и оправдывают этим рост военных расходов. При этом они позволяют себе провокационные заявления вплоть до «открытых заявлений о подготовке к нападению на Калининградскую область и другие российские территории».