Грушко: страны ЕС готовятся к военному противостоянию с Россией
Политика Евросоюз (ЕС) основывается на подготовке к началу прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по международным делам на тему «Россия – ЕС: вероятность изменения политической ситуации», передает ТАСС.
«Основное содержание политики военного строительства стран НАТО и подчинившегося ей Евросоюза состоит в подготовке экономики, инфраструктуры, логистики, общества, военной организации к прямому вооруженному столкновению с Россией», – сказал замглавы российского внешнеполитического ведомства.
По мнению Грушко, сейчас отношения Москвы и европейских стран находятся в глубочайшем кризисе. На территории иностранных государств, отметил он, Россия демонизируется, что делает в сознании масс неизбежным сценарий военного конфликта.
25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены в скором времени решить вопрос о том, каким образом могут быть использованы замороженные в Европе российские активы. Он сказал, что этот процесс уже находится на финальной стадии. 26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российские средства, которыми, по заявлению Макрона, может распоряжаться Европа, были фактически захвачены.