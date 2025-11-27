Грушко: страны ЕС готовятся к военному противостоянию с Россией

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза намерены в скором времени решить вопрос о том, каким образом могут быть использованы замороженные в Европе российские активы. Он сказал, что этот процесс уже находится на финальной стадии. 26 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что российские средства, которыми, по заявлению Макрона, может распоряжаться Европа, были фактически захвачены.