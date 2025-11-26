Газета
Главная / Политика /

Захарова назвала захваченными российские активы в Европе

Ведомости

Российские средства, которыми, по заявлению президента Франции Эммануэля Макрона, может распоряжаться Европа, были фактически захвачены. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. 

«Это абракадабра полная. Вы вдумайтесь, что человек говорит. <...> Президент страны, которая не имеет отношения к этим деньгам и вообще не имеет отношения к этим счетам, заявляет, что только он и ему подобные имеют право распоряжаться российскими счетами», – заявила она.

25 ноября Макрон заявил, что распоряжаться замороженными российскими активами имеет право только Европа. «Только европейцы имеют право сказать <…>, что будет сделано с замороженными российскими активами, находящимися в руках европейцев», – сказал французский лидер.

Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что Евросоюз считает обсуждение механизма применения замороженных российских активов в формате «репарационного кредита» еще более актуальным на фоне переговоров по мирному плану для Украины.

