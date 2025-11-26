Захарова назвала захваченными российские активы в Европе

«Это абракадабра полная. Вы вдумайтесь, что человек говорит. <...> Президент страны, которая не имеет отношения к этим деньгам и вообще не имеет отношения к этим счетам, заявляет, что только он и ему подобные имеют право распоряжаться российскими счетами», – заявила она.