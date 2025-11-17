Орбан: в Брюсселе открыто разрабатывается план войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, а подобная милитаристская риторика все чаще звучит из европейских столиц. В связи с подобными заявлениями Москва вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности страны и ее интересов, отметил он.