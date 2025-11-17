Орбан: в Брюсселе открыто разрабатывается план войны
Брюссель в открытую разрабатывает военные планы. Об этом свидетельствуют заявления европейских политиков о готовности к возможной войне с 2030 г., заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе пресс-конференции.
«Из-за этого экономическая политика претерпевает серьезные последствия, сейчас в Брюсселе открыто разрабатывается план войны, по этому поводу принимаются документы и делаются заявления», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Вместе с этим Орбан заявил, что Венгрия должна придерживаться невоенной национальной экономической политики. Премьер-министр страны заявил, что правительство вводит пакет налоговых послаблений для малого бизнеса на сумму 80–90 млрд форинтов ($240–270 млн), а также снижает административные барьеры для компаний.
17 ноября глава минобороны Германии Борис Писториус допустил начало военного конфликта между НАТО и Россией уже в 2028–2029 гг. Он сослался на оценки экспертов, предположивших, что последнее мирное лето может быть уже позади. Германский министр также утверждал, что альянс следит за восстановлением российской армии и ее потенциальной способностью атаковать страну – члена НАТО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что в России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, а подобная милитаристская риторика все чаще звучит из европейских столиц. В связи с подобными заявлениями Москва вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности страны и ее интересов, отметил он.