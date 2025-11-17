Газета
Песков: в России нет сторонников конфронтации с НАТО

Ведомости

В России нет сторонников какой-либо конфронтации с НАТО, подобная милитаристская риторика все чаще звучит из европейских столиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

В связи с подобными заявлениями Москва вынуждена принимать меры по обеспечению безопасности страны и ее интересов, отметил он.

Глава минобороны Германии Борис Писториус допустил начало военного конфликта между НАТО и Россией уже в 2028-2029 гг. Он сослался на оценки экспертов, предположивших, что последнее мирное лето может быть уже позади. Германский министр также утверждал, что альянс следит за восстановлением российской армии и ее потенциальной способностью атаковать страну – члена НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на такое заявление, отметила, что «теперь нет сомнений в том, кто агрессор».

