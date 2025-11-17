Песков: в России нет сторонников конфронтации с НАТО

Глава минобороны Германии Борис Писториус допустил начало военного конфликта между НАТО и Россией уже в 2028-2029 гг. Он сослался на оценки экспертов, предположивших, что последнее мирное лето может быть уже позади. Германский министр также утверждал, что альянс следит за восстановлением российской армии и ее потенциальной способностью атаковать страну – члена НАТО.