Захарова о словах Писториуса: теперь ясно, кто агрессор

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией.

«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», – заявила она в беседе с «РИА Новости».

Ранее Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил начало военного конфликта между альянсом и Россией уже в 2028-2029 гг. Он сослался на оценки экспертов, предположивших, что последнее мирное лето может быть уже позади. Германский министр также утверждал, что альянс следит за восстановлением российской армии и ее потенциальной способностью атаковать страну – члена НАТО.

Захарова подчеркнула, что такие заявления раскрывают истинные намерения западных стран.

