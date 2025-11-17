Захарова о словах Писториуса: теперь ясно, кто агрессор
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы оборонного ведомства Германии Бориса Писториуса о возможной войне между НАТО и Россией.
«Теперь нет сомнений в том, кто агрессор», – заявила она в беседе с «РИА Новости».
Ранее Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung допустил начало военного конфликта между альянсом и Россией уже в 2028-2029 гг. Он сослался на оценки экспертов, предположивших, что последнее мирное лето может быть уже позади. Германский министр также утверждал, что альянс следит за восстановлением российской армии и ее потенциальной способностью атаковать страну – члена НАТО.
Захарова подчеркнула, что такие заявления раскрывают истинные намерения западных стран.