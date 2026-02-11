Лавров заявил о «попытках изнасилования» мирных инициатив по Украине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о «попытках изнасилования» американской инициативы по урегулированию конфликта на Украине со стороны Киева и ряда европейских стран. Об этом он рассказал в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».
По словам Лаврова, после встречи на Аляске в 2025 г. США официально передали России документ с инициативами по мирному соглашению. Однако последующие версии, появлявшиеся в информационном пространстве, стали результатом их переработки. «Все последующие версии – это результаты попытки "изнасилования" американской инициативы со стороны [президента Украины] Владимира Зеленского и, прежде всего, его "патронов" из Британии, Германии, Франции, Прибалтики», – заявил он.
Министр отметил, что в первоначальных американских предложениях содержалось положение о необходимости восстановления прав русских и русскоязычных на Украине. В более поздних вариантах, по его словам, эта формулировка была заменена на общие положения о «терпимости» и следовании стандартам Евросоюза.
Лавров также сообщил, что на переговорах в Анкоридже были выработаны подходы, основанные на американской инициативе, которые, по оценке Москвы, могли открыть путь к оперативному согласованию окончательного договора. При этом он подчеркнул, что Россия не получала официально некий «документ из 20 пунктов», на который сейчас ссылаются украинская сторона и ее союзники.
10 февраля глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Европа намерена потребовать от России ряда уступок в рамках возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, европейские страны должны играть ключевую роль в процессе мирного урегулирования.
4–5 февраля в Абу-Даби состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины по мирному урегулированию. Обсуждения велись в закрытом режиме. Президент Украины Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд переговоров в ближайшее время, не уточнив сроки.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что на второй встрече делегации обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения. По его словам, переговоры носили конструктивный характер и были сосредоточены на технических вопросах, связанных с обеспечением прекращения огня и контролем за остановкой боевых действий. Было также достигнуто соглашение об обмене военнопленными.