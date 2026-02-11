Лавров заявил о «попытках изнасилования» мирных инициатив по Украине

Лавров также сообщил, что на переговорах в Анкоридже были выработаны подходы, основанные на американской инициативе, которые, по оценке Москвы, могли открыть путь к оперативному согласованию окончательного договора. При этом он подчеркнул, что Россия не получала официально некий «документ из 20 пунктов», на который сейчас ссылаются украинская сторона и ее союзники.