Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Переговоры в Абу-Даби завершены

Ведомости

Трехсторонние переговоры США, Украины и России в Абу-Даби завершены. Об этом сообщает пресс-секретарь главы СНБО Украины Диана Давитян, передает издание «Страна».

Источник «РИА Новости» подтвердил завершение переговоров. Он сообщил, что участники делегаций покидают место переговоров.

4 февраля в ОАЭ был начат второй раунд трехсторонних переговоров. По информации ТАСС, участники обсуждают вопросы в различных форматах. Переговоры продолжились 5 февраля.

«РИА Новости» сообщали, что по итогам второго дня переговоров в Абу-Даби планируется обнародовать итоговое заявление. По данным агентства, текст коммюнике будет подготовлен ОАЭ.

5 февраля также стало известно, что результатом проведения переговоров в ОАЭ стал обмен военнопленными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её