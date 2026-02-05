Переговоры в Абу-Даби завершены
Трехсторонние переговоры США, Украины и России в Абу-Даби завершены. Об этом сообщает пресс-секретарь главы СНБО Украины Диана Давитян, передает издание «Страна».
Источник «РИА Новости» подтвердил завершение переговоров. Он сообщил, что участники делегаций покидают место переговоров.
4 февраля в ОАЭ был начат второй раунд трехсторонних переговоров. По информации ТАСС, участники обсуждают вопросы в различных форматах. Переговоры продолжились 5 февраля.
«РИА Новости» сообщали, что по итогам второго дня переговоров в Абу-Даби планируется обнародовать итоговое заявление. По данным агентства, текст коммюнике будет подготовлен ОАЭ.
5 февраля также стало известно, что результатом проведения переговоров в ОАЭ стал обмен военнопленными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 украинских военнопленных.