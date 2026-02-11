Лавров пригрозил ответными мерами в случае милитаризации Гренландии
В случае милитаризации Гренландии и реализации действий, угрожающих России, Москва будет вынуждена принять соответствующие меры военного и технического характера. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе «правительственном часе» в Госдуме.
Глава МИДа также напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что Москва не считает тему Гренландии актуальной для России на данный момент. По словам Лаврова, США, Дания и Гренландия должны самостоятельно урегулировать этот вопрос, учитывая мнение жителей острова.
Тем не менее, министр подчеркнул, что Россия придерживается принципиальной позиции: Арктика должна оставаться зоной мира и сотрудничества.
Президент США Дональд Тармп в 2026 г. усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию. Основанием для аннексии американский лидер назвал предполагаемую угрозу «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договориться с НАТО по вопросу острова.
1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут и по многим вопросам достигнуто согласие. Глава Белого дома сообщил, что переговоры начались и, по его мнению, уже в значительной степени удалось достичь договоренностей.
Reuters со ссылкой на источники писало, что в ближайшие дни страны НАТО планируют запустить миссию «Арктический страж» (Arctic Sentry) в Гренландии с целью усилить свою роль в регионе и снизить напряженность в отношениях между Трампом и европейскими союзниками.