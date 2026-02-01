Лавров: Россия не вмешивается в выстраивание отношений между Европой и США

Лавров: Россия не вмешивается в выстраивание отношений между Европой и СШАПо словам министра, европейские элиты вбивают клинья во взаимодействие Москвы и Вашингтона
Россия никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья», – добавил министр.
Лавров подчеркнул, что, скорее, Европа пытается испортить отношения между США и Россией, когда видит в политике Вашингтона крен в пользу Москвы в ущерб европейским государствам. Министр иностранных дел подчеркнул, что «кто как себя зарекомендовал, так к нему и относятся».
Он заявил, что большинство элит Европы поменяло свои интересы на интересы украинского режима. Они используют их, чтобы воевать против России, и, уже не скрывая, готовятся к прямой конфронтации. При этом, напомнил Лавров, у них «прямым текстом» собираются отобрать Гренландию.
Глава МИД РФ напомнил, как Марко Рубио в ходе презентации позиции администрации президента США Дональда Трампа отметил, что задача Вашингтона – руководствоваться национальными интересами. Он заявил, что из-за этой политики Штаты всегда будут уважать позицию крупных держав, которые также выстраивают свои действия на основе их национальных интересов.
У России и США не всегда эти интересы будут совпадать, отметил Лавров. Однако, когда все-таки это происходит, то не использовать момент для реализации взаимовыгодных экономических, торговых и инвестиционных проектов было бы просто ошибкой, подчеркнул министр. Если интересы все же не совпадают, то задача государств – не позволить перейти в конфронтацию.
23 января Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что трансатлантические отношения с США при президенте Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Поводом для резкого обострения стало его решение угрожать введением пошлин против стран ЕС, если они не согласятся отдать Гренландию.