Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Россия не вмешивается в выстраивание отношений между Европой и США

По словам министра, европейские элиты вбивают клинья во взаимодействие Москвы и Вашингтона
Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия никогда не вмешивается в процессы выстраивания отношений между Европой и США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья», – добавил министр.

Лавров подчеркнул, что, скорее, Европа пытается испортить отношения между США и Россией, когда видит в политике Вашингтона крен в пользу Москвы в ущерб европейским государствам. Министр иностранных дел подчеркнул, что «кто как себя зарекомендовал, так к нему и относятся».

Он заявил, что большинство элит Европы поменяло свои интересы на интересы украинского режима. Они используют их, чтобы воевать против России, и, уже не скрывая, готовятся к прямой конфронтации. При этом, напомнил Лавров, у них «прямым текстом» собираются отобрать Гренландию.

Politico узнало о разрушении доверия между ЕС и США

Политика / Международные новости

Глава МИД РФ напомнил, как Марко Рубио в ходе презентации позиции администрации президента США Дональда Трампа отметил, что задача Вашингтона – руководствоваться национальными интересами. Он заявил, что из-за этой политики Штаты всегда будут уважать позицию крупных держав, которые также выстраивают свои действия на основе их национальных интересов.

У России и США не всегда эти интересы будут совпадать, отметил Лавров. Однако, когда все-таки это происходит, то не использовать момент для реализации взаимовыгодных экономических, торговых и инвестиционных проектов было бы просто ошибкой, подчеркнул министр. Если интересы все же не совпадают, то задача государств – не позволить перейти в конфронтацию.

23 января Politico со ссылкой на европейских дипломатов писало, что трансатлантические отношения с США при президенте Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Поводом для резкого обострения стало его решение угрожать введением пошлин против стран ЕС, если они не согласятся отдать Гренландию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте