Politico узнало о разрушении доверия между ЕС и США

Европейские лидеры пришли к выводу, что трансатлантические отношения с США при президенте Дональде Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.