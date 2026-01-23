Politico узнало о разрушении доверия между ЕС и США
Европейские лидеры пришли к выводу, что трансатлантические отношения с США при президенте Дональде Трампе вступили в фазу глубокого кризиса и больше не могут рассматриваться как надежный фундамент мировой безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
Поводом для резкого обострения стало решение Трампа угрожать введением пошлин против стран ЕС, если они не согласятся отдать Гренландию. Этот шаг вызвал, по словам источников издания, «взрыв возмущения» в европейских столицах и стал катализатором разрушения доверия между ЕС и США.
На экстренном саммите 27 лидеров ЕС обсуждали уже не отдельный кризис, а фундаментальные изменения в мировом порядке. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что отношения с США больше не могут строиться на доминировании и принуждении, подчеркнув, что доверие было основой трансатлантического партнерства.
Дополнительное раздражение в ЕС вызвало решение Трампа публиковать личные сообщения других мировых лидеров в социальных сетях. Европейские дипломаты назвали это «неприемлемым», указав, что после этого прямые и неформальные каналы коммуникации с Вашингтоном фактически утратили ценность.
Особую тревогу вызвала ситуация вокруг НАТО. В ЕС опасаются, что подрыв личного доверия к президенту США может ослабить гарантии коллективной обороны. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прямо заявила, что возможное вторжение США в Гренландию стало бы «концом НАТО». Генсек альянса Марк Рютте, в свою очередь, уклонялся от прямых оценок американской риторики, ограничившись призывами к совместной работе в Арктике.
На фоне этих событий европейские лидеры обсуждают необходимость стратегической автономии ЕС – от усиления собственной обороны и ПВО до создания новых общеевропейских военных структур. В Брюсселе признают, что мир вступил в эпоху жесткой конкуренции великих держав, где прежний основанный на правилах порядок больше не работает.
При этом источники Politico отмечают, что сохраняется риск того, что если кризис вокруг Гренландии удастся сгладить, страны ЕС могут вновь отложить глубокие реформы европейской системы.