Трамп пригрозил пошлинами критикам аннексии Гренландии
Вашингтон может ввести пошлины в отношении стран, не согласных с его намерениями захватить Гренландию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на мероприятии в Белом доме.
«Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся с [притязаниями США на] Гренландию, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил 13 января, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. Трамп на это сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».
15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны. После этого в Белом доме заявили, что отправка европейских военных в Гренландию не меняет намерения президента США приобрести остров.
Трамп утверждал, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек» и что без контроля США над островом это якобы могут сделать Россия или Китай. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Россия и Китай никогда не заявляли о притязаниях на Гренландию и не вынашивали подобных планов.