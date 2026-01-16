Трамп пригрозил пошлинами критикам аннексии Гренландии

Трамп утверждал, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек» и что без контроля США над островом это якобы могут сделать Россия или Китай. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Россия и Китай никогда не заявляли о притязаниях на Гренландию и не вынашивали подобных планов.