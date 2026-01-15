Захарова заявила об отсутствии притязаний России и Китая на Гренландию
Россия и Китай никогда не заявляли о притязаниях на Гренландию и не вынашивали подобных планов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ни Россия, ни Китай не заявляли ни о каких подобных планах. Нет никакой фактологической информации, которая могла бы хоть в чем-то подтвердить подобные обвинения», – подчеркнула Захарова.
Она отметила, что Россия, а в последнее время и Китай говорят лишь о намерении развивать отношения с этим регионом. По словам дипломата, «для нашей страны это естественное, от природы данное взаимодействие и сотрудничество».
11 января президент США Дональд Трамп заявлял, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», утверждая, что без контроля США над островом это якобы могут сделать Россия или Китай.
13 января Белый дом опубликовал фотографию Трампа на фоне карты Гренландии, а 14 января разместил в соцсети X сообщение с предложением жителям острова выбрать курс между США и Китаем с Россией. К публикации было прикреплено изображение с двумя собачьими упряжками и подписью: «Какой путь, гренландец?».
15 января СМИ сообщили о прибытии в Гренландию военных из европейских стран НАТО. По данным изданий, ночью в аэропортах Нуука и Кангерлуссуака приземлились два военно-транспортных самолета Hercules датской армии с выключенными идентификаторами. На борту находились датские и французские военнослужащие специального и разведывательного назначения. Германия также направила разведывательную группу из 13 военных на самолете Airbus A400M.