Белый дом предложил Гренландии выбор между США и Китаем с Россией
Белый дом опубликовал в соцсети X сообщение с предложением жителям Гренландии выбрать курс между США и Китаем с Россией.
К публикации прикреплено изображение с двумя собачьими упряжками, перед которыми обозначены два пути: один – в сторону США, другой – в сторону Китая и России. Пост сопровождается подписью: «Какой путь, гренландец?»
13 января Белый дом разместил еще одно изображение – фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии. На снимке Трамп стоит у высокого окна в Белом доме и смотрит на крупную карту острова, размещенную за стеклом. Рядом запечатлен вице-президент Джей Ди Вэнс, также обращенный в сторону карты. Подпись к публикации гласила: «Нажмите, чтобы следить за ситуацией».
11 января Трамп заявлял, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что при отсутствии контроля США над островом это, по его мнению, могут сделать РФ или Китай.