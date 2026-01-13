Белый дом выложил фото Трампа на фоне карты Гренландии
Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии. Сообщение было размещено в соцсети X.
«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», – говорится в подписи к изображению.
На фото показано высокое окно в здании Белого дома. За стеклом размещена крупная карта Гренландии, изображенная белым цветом на фоне окружающих вод. Дональд Трамп в костюме стоит спиной к зрителю и смотрит в окно. Рядом запечатлен вице-президент Джей Ди Вэнс, который вполоборота также смотрит в сторону карты.
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
11 января Трамп высказался, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что при отсутствии контроля США над островом это якобы могут сделать РФ или Китай.
12 января посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на высказывания спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, утверждавшего, что Датское королевство «оккупировало» остров после Второй мировой войны в обход норм ООН. Серенсен отметил, что Гренландия на протяжении веков была частью королевства, что неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне. Он также подчеркнул, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее и что все пять партий парламента острова подтвердили нежелание становиться частью США.