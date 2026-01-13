Белый дом выложил фото Трампа на фоне карты Гренландии

12 января посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на высказывания спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, утверждавшего, что Датское королевство «оккупировало» остров после Второй мировой войны в обход норм ООН. Серенсен отметил, что Гренландия на протяжении веков была частью королевства, что неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне. Он также подчеркнул, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее и что все пять партий парламента острова подтвердили нежелание становиться частью США.