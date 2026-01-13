Газета
Белый дом выложил фото Трампа на фоне карты Гренландии

Ведомости

Белый дом опубликовал фотографию президента США Дональда Трампа на фоне карты Гренландии. Сообщение было размещено в соцсети X.

«Нажмите, чтобы следить за ситуацией», – говорится в подписи к изображению.

На фото показано высокое окно в здании Белого дома. За стеклом размещена крупная карта Гренландии, изображенная белым цветом на фоне окружающих вод. Дональд Трамп в костюме стоит спиной к зрителю и смотрит в окно. Рядом запечатлен вице-президент Джей Ди Вэнс, который вполоборота также смотрит в сторону карты.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

The White House
The White House

11 января Трамп высказался, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что при отсутствии контроля США над островом это якобы могут сделать РФ или Китай.

12 января посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на высказывания спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, утверждавшего, что Датское королевство «оккупировало» остров после Второй мировой войны в обход норм ООН. Серенсен отметил, что Гренландия на протяжении веков была частью королевства, что неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне. Он также подчеркнул, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее и что все пять партий парламента острова подтвердили нежелание становиться частью США.

