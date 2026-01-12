Посол Дании в США ответил на заявления об оккупации Гренландии
Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен ответил на заявление спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, назначенного президентом США Дональдом Трампом. Лэндри утверждал, что королевство якобы «оккупировало» Гренландию после Второй мировой войны в обход норм ООН.
Серенсен заявил, что его королевство всегда стояло плечом к плечу с США, но Гренландия была его частью на протяжении веков. «Что неоднократно признавалось американскими администрациями, ООН и на международном уровне в целом», – написал дипломат в соцсети X.
Дипломат подчеркнул, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее. По его словам, подавляющее большинство гренландцев выбрали путь автономии в составе Датского королевства. Посол подчеркнул, что все пять партий парламента Гренландии вновь подтвердили, что не хотят, чтобы остров становился частью США.
Серенсен также отметил, что Дания, Гренландия и США на протяжении последних 80 лет успешно сотрудничают в Арктике в сфере безопасности, и призвал продолжать конструктивный диалог на партнерских и союзнических началах.
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
11 января Трамп заявил, что оборона Гренландии «состоит из двух собачьих упряжек», подчеркнув, что если США не получат контроль над островом, то это якобы могут сделать Россия или Китай.
Financial Times со ссылкой на опрос Verian писала, что 85% жителей Гренландии не хотят становиться гражданами США, поскольку считают уровень жизни в Дании значительно выше.