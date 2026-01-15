Газета
Главная / Политика /

KNR: глава МИД Гренландии расплакалась на интервью после переговоров с США

Ведомости

У главы МИД Гренландии Вивиан Мотцфельдт, когда она в рамках интервью говорила о том, получилось ли у нее сохранять спокойствие во время прошедшей встречи с американской стороной, «задрожал голос». Об этом пишет KNR.

Как сообщает издание, это был исторический день для Гренландии.

«Последние несколько дней были тяжелыми. Мы подготовились, и давление стало все сильнее. Мы сильны в министерстве и работаем изо всех сил, чтобы обеспечить безопасную жизнь в Гренландии», – сказала она.

Войска европейских стран НАТО прибыли в Гренландию

Политика / Международные новости

Мотцфельдт рассказала, что подготовка к встрече с Вашингтоном координировалась с Данией. По ее словам, участники встречи не знали, какой будет атмосфера в ходе переговоров, «поэтому старались быть готовыми ко всем ситуациям». Министр также отметила, что встреча отличалась взаимным уважением.

При этом, как заявила Мотцфельдт, датско-гренландская делегация не смогла изменить американскую позицию.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

Bloomberg писал, что министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и Мотцфельдт перед переговорами с американской стороной ставили перед собой цель попытаться убедить администрацию Трампа отказаться от требований в отношении острова.

