Главная / Политика /

Песков назвал экстраординарной ситуацию вокруг Гренландии

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал экстраординарной с точки зрения международного права ситуацию вокруг Гренландии. Москва внимательно следит, по какой траектории развиваются действия.

«Мы, безусловно, как и весь мир, следим за ситуацией вокруг Гренландии. Мы констатируем весьма противоречивую ситуацию», – сказал он.

По словам Пескова, Москва исходит из того, что Гренландия является территорией Датского королевства. Он также отметил, что для президента США Дональда Трампа международное право не представляется приоритетным, «поэтому ситуация развивается по какой-то другой траектории».

13 января премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что регион делает выбор в пользу союза с Данией, ЕС и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. В тот же день Трамп сказал, что нежелание жителей Гренландии входить в состав Соединенных Штатов является «их проблемой».

Трамп утверждал, что остров могут окружить российские и китайские корабли и он необходим США для реализации системы противоракетной обороны «Золотой купол».

