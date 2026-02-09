Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: НАТО в ближайшие дни начнет миссию «Арктический страж» в Гренландии

Ведомости

В ближайшие дни страны НАТО планируют запустить миссию «Арктический страж» (Arctic Sentry) в Гренландии с целью усилить свою роль в регионе и снизить напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, решение о запуске может быть принято уже на этой неделе, когда министры обороны стран альянса соберутся в Брюсселе.

Трамп усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию в 2026 г. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договориться с НАТО по вопросу острова.

1 февраля американский лидер заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут и по многим вопросам достигнуто согласие. Трамп сообщил, что переговоры начались и, по его мнению, уже в значительной степени удалось достичь договоренностей. Он назвал будущую сделку хорошей для всех и очень важной с точки зрения национальной безопасности, выразив уверенность, что она будет заключена.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте