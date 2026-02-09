Reuters: НАТО в ближайшие дни начнет миссию «Арктический страж» в Гренландии
В ближайшие дни страны НАТО планируют запустить миссию «Арктический страж» (Arctic Sentry) в Гренландии с целью усилить свою роль в регионе и снизить напряженность в отношениях между президентом США Дональдом Трампом и европейскими союзниками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, решение о запуске может быть принято уже на этой неделе, когда министры обороны стран альянса соберутся в Брюсселе.
Трамп усилил риторику о намерении Вашингтона взять под контроль Гренландию в 2026 г. Основанием для аннексии для Трампа выступает предполагаемая угроза «российских и китайских кораблей». По итогам Всемирного экономического форума в Давосе Трамп объявил, что США удалось договориться с НАТО по вопросу острова.
1 февраля американский лидер заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут и по многим вопросам достигнуто согласие. Трамп сообщил, что переговоры начались и, по его мнению, уже в значительной степени удалось достичь договоренностей. Он назвал будущую сделку хорошей для всех и очень важной с точки зрения национальной безопасности, выразив уверенность, что она будет заключена.