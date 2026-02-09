Reuters: НАТО в ближайшие дни начнет миссию «Арктический страж» в Гренландии

1 февраля американский лидер заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут и по многим вопросам достигнуто согласие. Трамп сообщил, что переговоры начались и, по его мнению, уже в значительной степени удалось достичь договоренностей. Он назвал будущую сделку хорошей для всех и очень важной с точки зрения национальной безопасности, выразив уверенность, что она будет заключена.