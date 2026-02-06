Переговоры по Украине в ОАЭ принесли подвижки в диалоге России и США

Тема соблюдения ДСНВ вполне могла обсуждаться в Абу-Даби, допускает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Но в американской делегации не было экспертов по ядерной тематике, а Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера таковыми считать нельзя. Для России желательно, чтобы диалог по вооружениям был продолжен, отмечает эксперт. Речь может идти о формальном соблюдении условий в течение около года, пока готовится новый двусторонний договор. При этом у сторон уже не было взаимных обязательств по инспекции, так что в показатели по носителям и боеголовкам Москва и Вашингтон должны друг другу «просто верить». А процесс модернизации вооружений идет и в России, и в США, но не в количественном, а в качественном измерении: внедряются новые системы, старые выводятся из строя, особое внимание уделяется современным средствам доставки. Пока стороны не стремятся активно превышать означенные потолки по вооружениям, резюмирует Кортунов.