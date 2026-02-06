Переговоры по Украине в ОАЭ принесли подвижки в диалоге России и США

Переговоры по Украине в ОАЭ принесли подвижки в диалоге России и СШАНо медленные процессы между Москвой и Киевом не означают их полной неэффективности
В Абу-Даби, ОАЭ, 5 февраля завершился второй раунд переговоров между российской, украинской и американской делегациями. Пока едва ли не единственной конкретной договоренностью между Киевом и Москвой, которой там удалось достичь, стал первый с октября 2025 г. обмен пленными (и впервые при посредничестве не только ОАЭ, но и США). Как сообщило Министерство обороны России, с Украины было возвращено 157 российских военнослужащих и взамен Киеву было передано столько же военнопленных ВСУ. Это результат «подробных и продуктивных» переговоров, отметил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Россия также вернула трех гражданских лиц из Курской области, которых удерживала Украина. В ходе предыдущего обмена российская и украинская стороны вернули себе по 185 военнопленных.
В целом же, как сообщал ТАСС со ссылкой на источник, на переговорах также обсуждались экономические вопросы, территории и механизм прекращения огня. Как заявил в интервью RT министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва неоднократно доводила до сведения США, что для нее главный вопрос заключается «не в территориях», а в людях, на них проживающих. Россия, по словам министра, хочет видеть Украину «не обязательно дружественной», но «нейтральной и доброжелательной».
В Кремле соглашались с тем, что вопрос территорий очень важен, но при этом российское руководство не считает его единственной проблемой на пути к мирному урегулированию. Например, как заявлял помощник президента Юрий Ушаков, с Россией пока никто не согласовывал гарантии безопасности, о которых договорились Вашингтон и Киев.
Публичные заявления и не давали повода считать, что возможно быстрое сближение позиций, так что от переговоров в Абу-Даби не стоило ждать слишком многого в отношениях между Россией и Украиной, рассуждает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. При этом говорить, что стороны «топчутся на месте», было бы излишне резко, подчеркивает эксперт. По его мнению, успехом стоит считать само создание переговорного формата, а уже готовятся новые встречи. Когда переговоры вошли в колею, то повышается политическая цена выхода из переговорного процесса, говорит Силаев. А это пусть слабый и неглавный, но все же стимул договариваться, резюмирует эксперт.
Неожиданные новости
На этом фоне 5 февраля стали приходить новости разной степени достоверности о подвижках в двустороннем взаимодействии России и США. Официально европейское командование ВС США сообщило о том, что Вашингтон и Москва «сегодня в Абу-Даби договорились о возобновлении военного диалога на высоком уровне», который был прерван осенью 2021 г. Речь идет, в частности, о прямой связи между командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем и начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым. При этом с российской стороны подтверждений на момент подписания номера в печать не появилось. «Поддержание диалога между военными является важным фактором глобальной стабильности и мира, который может быть достигнут только через силу, и обеспечивает средства для повышения прозрачности и деэскалации», – говорится в сообщении европейского командования ВС США.
Наконец, речь в Абу-Даби могла идти и о будущем стратегической стабильности между Россией и США после истечения 5 февраля Договора об ограничении и сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III). Как сообщил портал Axios со ссылкой на источник, стороны якобы близки к тому, чтобы «продолжать соблюдать» этот договор и после истечения. Теоретически речь может идти о развитии инициативы Владимира Путина 2025 г. придерживаться количественных ограничений договора на боезаряды и их носители еще один год. При этом договором не заложена возможность еще одного продления (единственный возможный раз этой опцией стороны воспользовались в 2021 г.). Журналист Axios Барак Равид в соцсети Х позже написал, что Россия и США обсуждали «продление» договора СНВ-III на срок от шести месяцев.
Кто был в ОАЭ
Тема соблюдения ДСНВ вполне могла обсуждаться в Абу-Даби, допускает эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. Но в американской делегации не было экспертов по ядерной тематике, а Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера таковыми считать нельзя. Для России желательно, чтобы диалог по вооружениям был продолжен, отмечает эксперт. Речь может идти о формальном соблюдении условий в течение около года, пока готовится новый двусторонний договор. При этом у сторон уже не было взаимных обязательств по инспекции, так что в показатели по носителям и боеголовкам Москва и Вашингтон должны друг другу «просто верить». А процесс модернизации вооружений идет и в России, и в США, но не в количественном, а в качественном измерении: внедряются новые системы, старые выводятся из строя, особое внимание уделяется современным средствам доставки. Пока стороны не стремятся активно превышать означенные потолки по вооружениям, резюмирует Кортунов.
К прорыву в отношениях США и России решение Москвы вести диалог с Киевом все же не приведет, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. При этом российское руководство старается продемонстрировать американцам свою конструктивную позицию и готовность вести «реалистичные переговоры».
Уже 6 февраля пройдут переговоры с представителями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ; занимается вопросами безопасности, включая мониторинг прекращения огня и т. п.). Для этого в Москву на встречу с Лавровым прибыли его швейцарский коллега и председатель ОБСЕ в 2026 г. Иньяцио Кассис, а также генсек организации Феридун Синирлиоглу. Как гласит заявление на сайте МИД России, главной темой для переговоров станет поиск путей для преодоления кризиса, в который организацию завели западные страны. А вот согласно пресс-релизу на официальном сайте ОБСЕ, усилия организации могут быть направлены на потенциальную роль в содействии «справедливому и прочному миру». Предыдущий раз Швейцария председательствовала в ОБСЕ в 2014 г., когда в Москву приезжал бывший президент Дидье Буркхальтер.
ОБСЕ находится в глубоком кризисе, а организация много потеряла в своих «моральных принципах», так как с 2014 г. фактически обслуживала украинскую сторону, считает доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. Восстанавливать доверие придется долго, но сам факт визита делегации ОБСЕ говорит о том, что европейцы «зашевелились» и пытаются добиться субъектности в текущих мирных переговорах. По большей части такие действия ОБСЕ – затея Евросоюза, который пытается втиснуться между США и Россией в ходе мирного урегулирования. Говорить о том, что ОБСЕ может сыграть конструктивную роль в обеспечении мира, пока рано: опыт прошедших лет свидетельствует, что организация не является позитивной движущей силой, отмечает Камкин.