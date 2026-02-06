Песков заявил о конструктивных и сложных переговорах в Абу-Даби

Песков заявил о конструктивных и сложных переговорах в Абу-ДабиРабота будет продолжена
На переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Она будет продолжена», – подчеркнул представитель Кремля.
4–5 февраля в ОАЭ состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Обсуждения проходили в закрытом режиме. Президент Украины Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд встреч в ближайшее время, но не уточнил сроки.
После завершения переговоров президент США Дональд Трамп заявил о почти достигнутом мире на Украине и указал, что стороны очень близки к этому.
Спецпосланник американского главы Стив Уиткофф уточнил, что на встречах стороны обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения. По его словам, они были сосредоточены на технических вопросах, связанных с обеспечением прекращения огня и контролем за остановкой боев. В рамках встречи также было достигнуто соглашение об обмене военнопленными.