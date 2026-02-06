Песков заявил о конструктивных и сложных переговорах в Абу-Даби

Спецпосланник американского главы Стив Уиткофф уточнил, что на встречах стороны обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения. По его словам, они были сосредоточены на технических вопросах, связанных с обеспечением прекращения огня и контролем за остановкой боев. В рамках встречи также было достигнуто соглашение об обмене военнопленными.