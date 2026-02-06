Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков заявил о конструктивных и сложных переговорах в Абу-Даби

Работа будет продолжена
Ведомости

На переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта два дня велась конструктивная и одновременно очень сложная работа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Она будет продолжена», – подчеркнул представитель Кремля.

4–5 февраля в ОАЭ состоялся второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США по мирному урегулированию. Обсуждения проходили в закрытом режиме. Президент Украины Владимир Зеленский после их завершения анонсировал новый раунд встреч в ближайшее время, но не уточнил сроки.

Переговоры по Украине в ОАЭ принесли подвижки в диалоге России и США

Политика / Международные новости

После завершения переговоров президент США Дональд Трамп заявил о почти достигнутом мире на Украине и указал, что стороны очень близки к этому.

Спецпосланник американского главы Стив Уиткофф уточнил, что на встречах стороны обсуждали механизмы и способы практической имплементации мирного соглашения. По его словам, они были сосредоточены на технических вопросах, связанных с обеспечением прекращения огня и контролем за остановкой боев. В рамках встречи также было достигнуто соглашение об обмене военнопленными.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте