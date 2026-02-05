Трамп заявил о почти достигнутом мире на Украине
США почти добились урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после завершения трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.
«Мы очень близки к этому, мы почти этого добились», – сказал американский лидер.
27 января Трамп также говорил, что урегулирование конфликта на Украине «на подходе», подчеркивая свое намерение остановить кровопролитие и отмечая, что изначально считал разрешение кризиса относительно простым.
В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд переговоров по мирному урегулированию с участием России, США и Украины. Обсуждения велись в закрытом режиме.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф охарактеризовал переговоры как «подробные и продуктивные». По его словам, трехсторонние дискуссии продолжатся в ближайшие недели, при этом для достижения урегулирования предстоит проделать значительный объем работы.
Украинский лидер Владимир Зеленский также анонсировал новый раунд переговоров с Россией в ближайшее время.
5 февраля также сообщалось, что одним из результатов консультаций в ОАЭ стал обмен военнопленными по формуле 157 на 157. В Минобороны РФ сообщили, что в рамках договоренностей были освобождены также трое гражданских жителей Курской области, удерживавшихся Украиной.