The Economist узнал о расколе в украинской делегации на переговорах

По данным издания, первая часть делегации – сторонники руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Они считают, что быстрое заключение соглашения с РФ под руководством Вашингтона будет иметь большую выгоду для Киева. Такой вариант политики объясняют тем, что «окно возможностей может скоро закрыться», пишет журнал. При этом остальные представители украинской делегации в Женеве находятся под влиянием мнения бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласны с этим сценарием.