The Economist узнал о расколе в украинской делегации на переговорах
Представители делегации Украины на переговорах в Женеве о мирном урегулировании разделились на два крыла. Их разногласия коснулись вопроса о необходимости подписания соглашения под руководством США, сообщил журнал The Economist со ссылкой на источник.
По данным издания, первая часть делегации – сторонники руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Они считают, что быстрое заключение соглашения с РФ под руководством Вашингтона будет иметь большую выгоду для Киева. Такой вариант политики объясняют тем, что «окно возможностей может скоро закрыться», пишет журнал. При этом остальные представители украинской делегации в Женеве находятся под влиянием мнения бывшего главы администрации Андрея Ермака и не согласны с этим сценарием.
17 февраля в Женеве стартовали трехсторонние переговоры России, США и Украины. Они проходят в отеле InterContinental. Встречи также должны продолжиться 18 февраля.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, не стоит ждать новостей о встрече 17 февраля, так как работа продолжится и на следующий день. Кремль сообщал, что на переговорах планируется обсуждение более широкого круга тем в сравнении с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.