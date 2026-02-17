В Женеве стартовали переговоры России, США и Украины

В Женеве стартовали переговоры России, США и УкраиныРоссийскую делегацию возглавляет Мединский
В Женеве начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Встреча проходит в отеле InterContinental, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Переговоры продолжатся 18 февраля.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что ждать новостей о встрече 17 февраля не стоит. Он уточнил, что работа продолжится и на следующий день. По данным Кремля, в повестку переговоров должен войти более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе.
16 февраля ТАСС писал со ссылкой на источник, что российская делегация на трехсторонней встрече в Женеве будет расширена до 20 человек. Сторону Москвы представляют помощник президента Владимир Мединского, а также заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, руководитель Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорь Костюков и другие официальные лица.