ТАСС: новый раунд переговоров по Украине в Женеве может состояться 26 февраля
Новый раунд переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в Женеве 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Предыдущая встреча трехсторонней делегации прошла в Женеве 17-18 февраля. Переговоры продлились около шести часов в первый день и порядка двух часов — во второй.
Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как «тяжелые, но деловые» и не исключил, что новая встреча состоится в ближайшее время.
Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Второй раунд там же состоялся 4-5 февраля.
22 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал возможный новый раунд переговоров по Украине в ближайшие три недели. В интервью Fox News он сообщил, что этот раунд может создать основу для проведения личной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Уиткоффа, совместно с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером они уже передали сторонам ряд предложений, которые должны способствовать организации саммита.