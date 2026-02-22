ТАСС: новый раунд переговоров по Украине в Женеве может состояться 26 февраля

22 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал возможный новый раунд переговоров по Украине в ближайшие три недели. В интервью Fox News он сообщил, что этот раунд может создать основу для проведения личной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.