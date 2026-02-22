Газета
Главная / Политика /

ТАСС: новый раунд переговоров по Украине в Женеве может состояться 26 февраля

Ведомости

Новый раунд переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в Женеве 26 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Предыдущая встреча трехсторонней делегации прошла в Женеве 17-18 февраля. Переговоры продлились около шести часов в первый день и порядка двух часов — во второй.

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как «тяжелые, но деловые» и не исключил, что новая встреча состоится в ближайшее время.

Песков не подтвердил, что переговоры по Украине пройдут на следующей неделе

Политика / Международные отношения

Первый раунд трехсторонних консультаций по безопасности с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Второй раунд там же состоялся 4-5 февраля.

22 февраля спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал возможный новый раунд переговоров по Украине в ближайшие три недели. В интервью Fox News он сообщил, что этот раунд может создать основу для проведения личной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Уиткоффа, совместно с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером они уже передали сторонам ряд предложений, которые должны способствовать организации саммита.

Читайте также:Дмитриев: Уиткофф и Кушнер способствуют диалогу России и США по Украине
