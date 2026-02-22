Дмитриев: Уиткофф и Кушнер способствуют диалогу России и США по Украине
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и старший советник Джаред Кушнер добиваются прогресса как в деле урегулирования украинского конфликта, так и в вопросах восстановления отношений между РФ и США, включая взаимовыгодные экономические связи. Об этом в Telegram-канале заявил спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев.
Уиткофф анонсировал возможный новый раунд переговоров по Украине в ближайшие три недели. В интервью Fox News он сообщил, что этот раунд может создать основу для последующей личной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам Уиткоффа, совместно с Кушнером они уже передали сторонам ряд предложений, которые должны способствовать организации саммита.
Как сообщила газета The New York Times, в Москве высоко оценивают вовлеченность Кушнера в переговорный процесс по Украине, отмечая, что его подход отличается системностью и четкой структурированностью.
Уиткофф и Кушнер 17 февраля провели сразу два раунда переговоров в Женеве – по иранской ядерной программе и по вопросу украинского урегулирования.