Дмитриев: Уиткофф и Кушнер способствуют диалогу России и США по Украине

Уиткофф анонсировал возможный новый раунд переговоров по Украине в ближайшие три недели. В интервью Fox News он сообщил, что этот раунд может создать основу для последующей личной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. По словам Уиткоффа, совместно с Кушнером они уже передали сторонам ряд предложений, которые должны способствовать организации саммита.