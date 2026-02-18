Reuters: дипломатия Уиткоффа и Кушнера похожа на отделение неотложки
Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 17 февраля провели сразу два раунда переговоров в Женеве – по иранской ядерной программе и по вопросу украинского урегулирования. Это вызвало недоумение в мире внешней политики, пишет Reuters.
Эксперты считают такую дипломатию «челночной», отмечает агентство. Речь не только о том, не слишком ли много на себя берут американские переговорщики, но и о том, насколько реальны их шансы на разрешение обоих кризисов.
По совам регионального чиновника, близкого к властям Ирана, «двойная игра американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив».
«Это как в отделении неотложной помощи, где на двух тяжелобольных пациентов приходится один врач, который не может уделять достаточно внимания ни одному из них, что повышает вероятность провала», – отметил источник.
Переговоры по Украине и Ирану состоялись одновременно 17 февраля в Женеве. Российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавил помощник президента Владимир Мединский. Переговоры с Ираном проходили при участии посредников из Омана.