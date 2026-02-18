Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: дипломатия Уиткоффа и Кушнера похожа на отделение неотложки

Ведомости

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер 17 февраля провели сразу два раунда переговоров в Женеве – по иранской ядерной программе и по вопросу украинского урегулирования. Это вызвало недоумение в мире внешней политики, пишет Reuters.

Эксперты считают такую дипломатию «челночной», отмечает агентство. Речь не только о том, не слишком ли много на себя берут американские переговорщики, но и о том, насколько реальны их шансы на разрешение обоих кризисов.

По совам регионального чиновника, близкого к властям Ирана, «двойная игра американской делегации в Женеве усилила сомнения в искренности Вашингтона в отношении обеих дипломатических инициатив».

«Это как в отделении неотложной помощи, где на двух тяжелобольных пациентов приходится один врач, который не может уделять достаточно внимания ни одному из них, что повышает вероятность провала», – отметил источник.

Переговоры по Украине и Ирану состоялись одновременно 17 февраля в Женеве. Российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавил помощник президента Владимир Мединский. Переговоры с Ираном проходили при участии посредников из Омана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте