«РИА Новости»: переговоры по Украине и Ирану пройдут в Женеве в один день
В Женеве 17 февраля запланированы два раунда переговоров – по урегулированию конфликта на Украине и по иранскому ядерному досье. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» дипломатический источник в Женеве.
«Переговоры по Украине и Ирану пройдут одновременно во вторник в Женеве, 17 февраля. Переговоры с Ираном будут проходить при участии посредников из Омана», – отметил собеседник агентства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков до этого подтверждал, что обсуждение вопросов мирного урегулирования на Украине продолжится 17–18 февраля. Российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Со стороны США, как сообщалось, участие во встрече примут спецпредставитель Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.
16 февраля стало известно, что власти Швейцарии обеспечат безопасный пролет российской делегации на переговоры по украинскому урегулированию.
Первый раунд трехсторонних консультаций прошел 23–24 января в Абу-Даби. Песков тогда отмечал, что обсуждение сложных тем на экспертном уровне уже можно считать прогрессом. Второй раунд состоялся там же 4–5 февраля и, по его словам, оказался конструктивным, но сложным.
О проведении непрямых переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье 17 февраля в Женеве 15 февраля сообщало иранское внешнеполитическое ведомство.