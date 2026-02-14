Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Женеве

Российскую делегацию вновь возглавит Владимир Мединский
Ведомости

Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, инвестор Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник. 

17 февраля в Женеве должны состояться два раунда дипломатических переговоров по Украине и Ирану, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией. 

Делегация США, в состав которой входят Уиткофф и Кушнер, встретится с иранцами утром. Представители Омана также будут присутствовать и выступят посредниками в американо-иранских контактах, добавил источник.

Кто такой Стив Уиткофф

Политика / Международные отношения

Во второй половине дня американцы примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. По данным источника ТАСС, Дмитриев сосредоточен на вопросах восстановления российско-американских отношений и, как и раньше, не войдет в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её