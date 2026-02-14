Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Женеве

Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Украине в ЖеневеРоссийскую делегацию вновь возглавит Владимир Мединский
Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа, инвестор Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.
17 февраля в Женеве должны состояться два раунда дипломатических переговоров по Украине и Ирану, сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.
Делегация США, в состав которой входят Уиткофф и Кушнер, встретится с иранцами утром. Представители Омана также будут присутствовать и выступят посредниками в американо-иранских контактах, добавил источник.
Во второй половине дня американцы примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины.
Российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. По данным источника ТАСС, Дмитриев сосредоточен на вопросах восстановления российско-американских отношений и, как и раньше, не войдет в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной.