Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Женеве

Российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве вновь возглавит помощник президента Владимир Мединский. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев в ближайшее время также проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. По данным источника ТАСС, Дмитриев сосредоточен на вопросах восстановления российско-американских отношений и, как и раньше, не войдет в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной.